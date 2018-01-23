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Pence, İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ile bir araya geldi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, İsrail ziyaretinin ikinci gününde Kudüs'te İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile biraraya geldi.

Pence, İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ile bir araya geldi

23 Ocak 2018 13:40

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, İsrail ziyaretinin ikinci gününde resmi temaslarına devam ediyor. Pence, Orta Doğu turunun son ayağı İsrail’de İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile görüştü. Pence, Cumhurbaşkanlığı Rezidansı’nda yapılan görüşme esnasında, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak gördüğünü ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv’den Kudüs’e 2019’un sonunda taşınacağını, ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ile birlikte görüştüklerini yineledi. ABD’nin kararlılığını yineleyerek elçiliğin taşınmasının İsrail ve Filistin arasındaki barış görüşmelerinin yolunu açacağından emin olduğunu belirtti.

Pence dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile biraraya gelmiş ve İsrail Parlamanto Knesset’e hitap etmişti. İsrail Parlamento’sunda Arap milletvekilleri tarafından protesto edilen Pence, ABD Büyükelçiliği’nin 2019 sonuna kadar Kudüs’e taşınacağını söylemişti. Konuşması esnasında bazı Arap milletvekillleri tarafından protesto edilmişti.

Öte yandan, Pence’in bugünkü temasları kapsamında Ağlama Duvarı’nı da ziyaret etmesi bekleniyor. 

Etiketler: Mike Pence, Reuven Rivlin

 

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