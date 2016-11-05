Edinilen bilgilere göre, Düzce emniyet Müdürlüğüne yaklaşık 2 ay önce Düzce’nin Çilimli ilçesinde 5 eve, Düzce Merkez’de ve Sakarya Sapanca’da da 1 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı geldi. Düzce Emniyet Müdürlüğü ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları detaylı inceleme ve teknik takip sonucunda hırsızlık olayına karışan şahısların Polisin yaptığı detaylı çalışma ile Karı Koca F.A. ve S.A. ile abi K.A. olduğu tespit edildi. Ardından adresleri tespit edilen Şahıslara Düzce ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Sakarya’da oturan şahıslara yönelik iki ayrı evde yapılan operasyonda hırsızlıkta kullanılan otomobil ile birlikte çalınan para ve ziynet eşyaları, 1 tabanca ele geçirildi.

İKİNCİ KATTAN ATLAYAN ŞAHSIN BACAĞI KIRILDI

Şahıslardan karı Koca F.A. ve S.A.’nın evinde arama yapmak için giden polisi karşısında gören şahıslardan S.A. pencereden kaçmaya çalıştı. Ancak ikinci kattan atlayan şahıs bacağını kırdı. Polis ekipleri tarafından kelepçelenerek yerden kaldırılan S.A. polislerin kolunda tekrar evine getirildi.

"ŞEKERİM DÜŞTÜ" DEDİ

Polis Abi K.A.’nın evinde aramaya yapacağı esnada ise K.A., şekerinin düştüğünü bahane ederek polisin sorularından kurtulmaya çalıştı. Ancak polisin yiyecek salatalık vermesi ve ardından da şeker ilacı vermesi ile sorulardan kaçamayacağını anlayana K.A. polisin sorularını cevaplamak zorunda kaldı.

EVDEN TOMAR TOMAR PARA ÇIKTI

Şahısların evlerinde yapılan aramada ise çekyatın altına ve çantalara istiflenmiş şekilde tomar toma para ile bir tabanca çıktı. Ayrıca iki ayrı evde yapılan aramalarda 50 bin TL, 5 bin TL’lik döviz, sahte kimlikler ve çaldıkları ziynet eşyaları yakalandı.

Yapılan operasyonun ardından Hırsızlık zanlıları Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından Düzce’ye getirilerek, adliyeye sevk edildi. Yapılan sorgularının ardından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen zanlılar, F.A., S.A. ve K.A. tutuklanarak Düzce T Tipi Cezaevine gönderildiler.