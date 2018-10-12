İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pencereden dışarıya rastgele ateş eden şahsın iş yerine operasyon düzenlendi

Pencereden dışarıya rastgele ateş eden şahsın iş yerine operasyon düzenlendi
Pencereden dışarıya rastgele ateş eden şahsın iş yerine operasyon düzenlendi

Adıyaman’da alacak verecek meselesi nedeniyle kardeşleri ile kavga eden bir şahıs iş yerinin penceresinden dışarıya rastgele ateş açınca iş yerine polis operasyon düzenledi.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi'nde Adıyaman Valiliğinin yan tarafında iş yeri bulunan H.K., kardeşleri ile alacak verecek meselesi yüzünden kavga etmesi sonrası eline aldığı pompalı av tüfeği ile iş yerinin penceresinden dışarıya rastgele ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri ateş açan şahsın iş yeri kapısını açarak teslim olması için defalarca uyarılarda bulundu. Şahsın polis ekiplerine bir türlü cevap vermemesi üzerine polis ekipleri güvenlik önlemi alarak kapıyı kırmaya çalıştı. Polis ekiplerinin kapıyı kırarak içeriye gireceğini fark eden H.K. kapıyı kendisi açarak silahıyla beraber teslim oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs ekip otosuna bindirilmek üzereyken, kardeşleri olduğu iddia edilen birkaç kişi şahsa saldırmak ve linç etmek istedi. Polis ekiplerinin şahısları olay yerinden uzaklaştırması ile H.K. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Cihan Kizir
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.