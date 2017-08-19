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Pencereden düşen adam hayatını kaybetti

Adana'da 53 yaşındaki bir adam, 4. kattaki evinin penceresinden aşağı bakarken dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybetti.

Pencereden düşen adam hayatını kaybetti

19 Ağustos 2017 09:18
Pencereden düşen adam hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bel fıtığı rahatsızlığı olan ve yürüme güçlüğü çeken Sezai Çam (53) eşi namaz kılarken pencereyi açıp 4. kattaki evinden etrafı izlemeye başladı. Bir süre sonra zeminden yaklaşık 70-80 santim yüksekte olan pencereden etrafı izlerken dengesini kaybedip aşağı düştü. Beton zemine düşen Çam'ı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Çam'a müdahale etti ancak hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ölümün nasıl meydana geldiğini araştırmaya başladı. Polis, evde yaptığı incelemede ve komşularla yapılan görüşmede apartmanın pencerelerinin zemine çok yakın olduğunu bu nedenle aşağı en ufak sarkmada düşme tehlikesi oluşturduğunu söyledi. Polis Çam'ın eşiyle yapılan görüşmede de kendisi namaz kılarken eşinin pencereden aşağı baktığı sırada birden düştüğünü belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya
 


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