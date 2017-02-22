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Pencereden düşen şahıs hayatını kaybetti

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kişi tek katlı evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.


22 Şubat 2017 12:34

Olay Akçakoca ilçesi Hemşin köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Hemşin köyünde meydana gelen olayda 75 yaşındaki Murat Özkan isimli yaşlı adam tek katlı evinin penceresine çivi çakmak isterken dengesini kaybederek düştü.

Düşmenin şiddetiyle başını yere çarpan yaşlı adam yaralandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi Özkan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Özkan’ın cenazesi kaldırıldı.

Tuncay Türkgülü
 

Etiketler: Pencereden düşen şahıs


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