Diğer
Kategoriler

Pendik E-5 Otoyolu'nda kamyoncu terörü

Pendik E-5 Otoyolu'nda makas atarak seyreden iki kamyon sürücüsü tehlike saçtı. Bir otomobil sürücüsünün kendilerini görüntülediğini fark eden kamyoncular aracın önünü keserek sürücüye tepki gösterdi. Yaşanan kamyoncu terörü saniye saniye kameraya yansıdı.

Pendik E-5 Otoyolunda kamyoncu terörü

26 Nisan 2018 09:48
Pendik E-5 Otoyolu'nda kamyoncu terörü - Tıkla İzle

Pendik E-5 Otoyolu'nda iki kamyon sürücüsü hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını hiçe sayarak tehlike saçtı. Trafikte makas atarak seyreden kamyoncular kazaya davetiye çıkardı. Bir otomobil sürücüsü ise yaşanan kamyoncu terörünü cep telefonuyla kaydetmeye başladı. 

Otomobil sürücüsünün kendilerini görüntülediğini fark eden kamyoncular aracın önünü kesti. Otomobil sürücüsünün yanına gelerek tepki gösteren kamyoncular, sürücünün aracından inmemesi üzerine olay yerinden uzaklaştı. 

Yaşanan kamyoncu terörü ise saniye saniye otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç