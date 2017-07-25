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Pendik, 'Özgür Kudüs' için meydanlarda

Pendik Belediyesi,İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'yı abluka altına almasını protesto etti. Gazipaşa Meydanı’nda toplanan yüzlerce vatandaş İsrail devletine tepki gösterdi.

Pendik, Özgür Kudüs için meydanlarda

25 Temmuz 2017 09:48
Pendik, 'Özgür Kudüs' için meydanlarda - Tıkla İzle

Pendik Gazipaşa Meydanı, 15 Temmuz nöbetlerinden sonra bu kez “Özgür Kudüs” için dolup taştı. Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen “Özgür Kudüs” programı, Gazipaşa Meydanı’nda Pendiklileri bir araya getirdi. Ellerine Türkiye ile Filistin bayrağı alan vatandaşlar, Mescid-i Aksa'yı abluka altına alan İsrail yönetimine tepki göstererek protesto etti.

“Özgür Kudüs” programına Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin’in yanı sıra, Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Filistinli milletvekili konuşmacı olarak katıldı.
Kudüs özgür olana kadar nöbetlerini sürdüreceklerini söyleyen Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, “Biz biliyoruz ki Filistin davası, Kudüs davası, Mescid-i Aksa davası ümmetin en büyük davalarından biri. Tabi bu davaya sessiz kalmak en büyük duyarsızlıktır. Bugüne kadar İsrail, Müslümanların sessiz kalışından bu konuyla ilgili sessiz kalıştan dolayı maalesef adım adım Kudüs’ü, Mescid-i Aksa’yı işgal ediyor. Biz bugün bu meydanda bu işe karşı duyarsız olmadığımızı sonuna kadar bu konuda vicdanın, ümmetin çığlığını en yüksek şekilde haykıracağımızı bu meydanda ifade etmek için bu gece Pendik’te bir aradayız” diye konuştu.

“15 Temmuz’da bu millet büyük bir direniş gösterdi” diyen Başkan Şahin, “Onun arkasından nöbetlerle bütün dünyaya göstermişse şimdi biz de bugün bu meydanda Pendik halkı olarak Mescid-i Aksa konusunda hassas olduğumuzu Mescid-i Aksa hür oluncaya kadar nöbetimizi haykırmak için bir aradayız. Bugün Pendik’te, Pendik halkı olarak bir ümmet, bir Müslüman şuurunu ortaya koymak için Mescid-i Aksa meselesine duyarsız kalmayacağımızı duyurmak için bir aradayız” dedi. 

Mustafa Biçer


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