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Pendiklilerin yol isyanı

Pendik’te Sabiha Gökçen Havalimanı sınırları içinde kalan sokağın güvenlik gerekçesiyle kapatılacak olması nedeniyle okul ve sağlık ocağıyla irtibatlarının kesildiğini söyleyen mahalle sakinleri, duruma isyan etti.

Pendiklilerin yol isyanı

22 Ağustos 2017 16:29
Pendiklilerin yol isyanı - Tıkla İzle

Pendik’te mahalle arasında ulaşımı sağlayan ve 2002 yılından buyana açık olan Sabiha Gökçen Havalimanı’nın arazisinde kalan yolu, havalimanı yönetimi güvenlik gerekçesiyle kapatmak isteyince büyük mağduriyet yaşayacağını düşünen mahalle sakinleri duruma isyan etti. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın sınırları içinde kalan Kavakpınar Mahallesi’ndeki Sitre Sokak'ta yaşayanlarsa büyük mağduriyet yaşayacaklarını söyledi. Kavakpınar Mahalle Muhtarı İrfan Çiftçi, “Burası 30 yıldır kullanılan sokağımız. Havaalanı burada faaliyete girdikten sonra mahalle halkımız burayı geçici yol olarak kullanıyordu. Burada bir yol projemiz vardı. Güvenlik açısından bu projeyi valiliğimiz iptal etmiş. Biz devletimizin aldığı karara saygılıyız. Ama burada halkımızın mağdur olmaması için şu bölgemizdeki sokağın devamının açılması gerekiyor ki bu insanlarımız mağdur olmasın. Halk mağdur oluyor. Burada bir tane bakkal yok. Bir tane manav yok. Kahvesi yok. Dernek yok. Çocuklarımızı okula götüreceğiz mağdur oluyoruz. Burası yeni yol açılana kadar açık kalmasını istiyoruz. Biz devletimizin kurallarına saygılıyız ama halkımızı mağdur etmeye kimsenin hakkı yoktur” dedi.

Sitre Sokak’ın kapatılmaması için büyük gayret sarf eden mahalle sakini Hikmet Duman da yolun kapanacak olmasıyla ilgili olarak, “Milli Savunma Bakanlığı’ndan valiliğe, belediyeye kadar tüm yerlere dilekçemizi verdik. Görüşmeler talep ettik. Gelin bakın halkımızın mağduriyetini görün dedik. Bu yol kapandıktan sonra çocuğumuzun okula, yaşlımızın sağlık ocağına gitme imkanı yok. Ulaşım yok. Ya bu mahalleyi komple istimlak edin ya da yol yapın dedik. Burada yol olmadan insanlar yaşayabilir mi. Gelin mağduriyetimizi görün dedik kimse gelmedi. Dilekçemize kimse cevap vermedi. Buradaki yol tehlikeye sebep oluyorsa duvar dibinden 5-6 metrelik yol verin biz duvar ve tel masrafları karşılayalım dedik” diye konuştu.

Güvenlik nedeniyle Sitre Sokak’ın kapatılacak olmasına tepki gösteren Hikmet Duman, “15 Temmuz olaylarında havaalanlarına saldırı oluyor diye burayı abluka altına aldık. Bir saldırı olabilir diye. Burada kuş uçurtmadık. Şimdi neyin güvenliğini gerekçe göstererek bizi burada mağdur ediyorsunuz. Yanı bizi kimden koruyorsunuz. Neyin güvenliği” dedi.

Mustafa BAKIRHAN – Metin BAŞAR


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