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Pendik’te bir kadın tartıştığı kocasını av tüfeğiyle öldürdü

Pendik'te bir kadın, tartıştığı kocasını av tüfeğiyle öldürdü. Olayın ardından üst komşusuna çıkan kadın, durumu anlatarak polisin çağrılmasını istedi.

Pendikte bir kadın tartıştığı kocasını av tüfeğiyle öldürdü

06 Nisan 2018 23:36

Olay, Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Marmara Caddesi Ayçiçeği Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.F. adlı kadın ile kocası S.F. arasında akşam saatlerinde tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda B.F. evdeki av tüfeğiyle kocası S.F'ye ateş etti. S.F, olay yerinde hayatını kaybederken olayın ardından B.F. isimli kadın üst komşusuna çıkarak durumu anlatarak olayın polise bildirilmesini istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, B.F'yi gözaltına alırken olayda kullanılan av tüfeği de ele geçirildi.
Beş çocukları bulunan çiftin son dönemde sürekli kavga ettikleri iddia edilirken mahalle sakinlerinden Metin A, "Komşumuz yukarı çıkarak anneme 'Ben kötü bir şey yaptım' dedi ve dizlerinin üzerine çökerek ağladı. Biz daha sonra alt kata indik, kapı açıktı. Hemen polise haber verdik. Polis ve ambulans geldiğinde adam ölmüştü. Bir süredir kavga ediyorlardı" diye konuştu. 

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.  

Selim Bayraktar
 

 

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