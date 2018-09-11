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Pendik'te bir lisede nişanlısını rehin alan er Umut Demirkaya tutuklandı

Pendik'te bir lisede nişanlısını rehin alan er Umut Demirkaya tutuklandı
Pendik'te bir lisede nişanlısını rehin alan er Umut Demirkaya tutuklandı

Pendik’te bir lisede nişanlısını rehin alan er Umut Demirkaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pendik'te Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana gelen olayda birliğinden kaçtığı iddia edilen er Umut Demirkaya nişanlısı Hümeyra K.'yı rehin almıştı. Yaklaşık 1,5 saat süren müzakerenin ardından zanlı, polise teslim oldu. 

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Savcılıktaki sorgusu tamamlanan er Umut Demirkaya, 'cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 

Şahıs mahkemedeki sorgusunun ardından sevk edildiği suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Gamze Erdemir
 

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