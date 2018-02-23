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Pendik'te bir şahıs boşanmak üzere olduğu eşi,baldızı ve eşinin oğlunu vurdu

Pendik'te bir kişi binanın beşinci katında dehşet saçtı. Dairedeki boşanmakta olduğu eşi ve oğlu ile eşinin kız kardeşini silahla vurarak kayıplara karıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yaralanan küçük çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Pendikte bir şahıs boşanmak üzere olduğu eşi,baldızı ve eşinin oğlunu vurdu

23 Şubat 2018 16:49
Pendik'te bir şahıs boşanmak üzere olduğu eşi,baldızı ve eşinin oğlunu vurdu - Tıkla İzle

Olay Çamşeşme Mahallesi Sulh Sokak No:11'de meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi beş katlı binanın beşinci katına silahıyla geldi. Önce boşanmakta olduğu eşi ve eşinin kız kardeşini silahla vurduktan sonra eşinin önceki eşinden olan 13 yaşındaki oğlunu vurdu. Saldırgan eş kayıplara karışırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı küçük çocuğun durumun ağır olduğu belirtilirken, görgü şahitleri üç yaralının ambulansla hastaneye kaldırıldığını söyledi. Polis saldırgan eşi her yerde arıyor.

Metin Başar
 

 

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