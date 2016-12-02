Pendik, Kaynarca, Deniz Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 03.00 sıralarında Deniz Caddesi üzerinde yürüyen Enes D. isimli vatandaşla 3 kişi arasında cep telefonu yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli şahıslardan biri yanında bulundurduğu bıçakla Enes D.’yi cadde ortasında bıçaklamaya başladı. Vücudunun birçok yerinden bıçaklanan Enes D. olduğu yere yıkılırken şüpheli 3 şahıs ticari taksiyle olay yerinden kaçtı. Kavga sesini duyan vatandaşlar cadde ortasında kanlar içerisinde birinin yattığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Enes D.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ancak yapılan müdahaleler sonuçsuz kalırken Enes D.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Enes D.’yi bıçaklayarak ticari taksiyle kaçan şüpheli şahısların yakalanması amacıyla ekipler çalışma başlattı. Vatandaşların ifadeleri üzerine harekete geçen ekipler yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından şüpheli şahısları kıskıvrak yakaladı. Taner İ., Mehmet Ç., Cihan Ç. oldukları öğrenilen şüpheli şahıslar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Karakolda alınacak olan ifadelerin ardından şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Oğuzcan Yazar