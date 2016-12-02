Diğer
Kategoriler

Pendik’te cep telefonu cinayeti: 1 ölü

Pendik’te cadde üzerinde cep telefonu yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada Enes D. isimli vatandaş bıçaklanarak öldürüldü.

Pendikte cep telefonu cinayeti: 1 ölü

02 Aralık 2016 07:17
Pendik’te cep telefonu cinayeti: 1 ölü - Tıkla İzle

Pendik, Kaynarca, Deniz Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 03.00 sıralarında Deniz Caddesi üzerinde yürüyen Enes D. isimli vatandaşla 3 kişi arasında cep telefonu yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli şahıslardan biri yanında bulundurduğu bıçakla Enes D.’yi cadde ortasında bıçaklamaya başladı. Vücudunun birçok yerinden bıçaklanan Enes D. olduğu yere yıkılırken şüpheli 3 şahıs ticari taksiyle olay yerinden kaçtı. Kavga sesini duyan vatandaşlar cadde ortasında kanlar içerisinde birinin yattığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Enes D.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ancak yapılan müdahaleler sonuçsuz kalırken Enes D.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Enes D.’yi bıçaklayarak ticari taksiyle kaçan şüpheli şahısların yakalanması amacıyla ekipler çalışma başlattı. Vatandaşların ifadeleri üzerine harekete geçen ekipler yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından şüpheli şahısları kıskıvrak yakaladı. Taner İ., Mehmet Ç., Cihan Ç. oldukları öğrenilen şüpheli şahıslar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Karakolda alınacak olan ifadelerin ardından şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

Oğuzcan Yazar


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç