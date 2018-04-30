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Pendik'te fabrika yangını: 1 yaralı

Pendik'te bulunan bir fabrikanın plastik bölümünde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangında 1 kişi yaralandı.

Pendikte fabrika yangını: 1 yaralı

30 Nisan 2018 22:57
Pendik'te fabrika yangını: 1 yaralı - Tıkla İzle

Ramazanoğlu Mahallesi'nde bulunan bir fabrikanın plastik bölümünde saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangını çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, patlama riskine karşı da çevreden vatandaşların uzak durması gerektiği söylenildi. Yanıcı maddeler nedeniyle yoğun duman çıkarken, ekiplerin yangına müdahalesinin devam ettiği öğrenildi. Yangında yaralanan 1 fabrika çalışanı ise hastaneye kaldırıldı. 

 

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