Pendik'te inşaat halindeki binada iki ceset bulundu

Edinilen bilgilere göre, Kaynarca Bahattin Veled Caddesi'nde bulunan inşaat halindeki binaya giren vatandaşlar asansör boşluğunda ceset olduğunu fark etti. Durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, asansör boşluğundaki su birikintisinde iki adet ceset olduğunu belirledi. Suyun boşaltılması için itfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasının ardından cesetlerin çıkartılarak olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelenmesi bekleniyor.

Çevrede yaşayan bir vatandaş, "Bu inşaatla ilgili sıkıntı yıllardır devam ediyor. inşaata giren çıkan belli değil. Artık içeride iki ceset olduğu düşünülüyor" ifadelerini kullandı.

Pendik’te inşaat halindeki binada bulunan 2 ceset morga kaldırıldı

Pendik'de inşaat halindeki binanın asansör boşluğunda bulunan 2 ceset morga kaldırıldı.

Pendik, Kaynarca Bahattin Veled Caddesi'nde bulunan inşaat halindeki binaya giren vatandaşlar asansör boşluğunda ceset olduğunu fark edip polise haber vermişti. Olay yerine gelen olay yerine inceleme ekipleri yaptıkları incelemenin ardından 2 ceset cenaze aracına konularak morga sevk edildi. Cesetlerin üzerinde ise kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Metin Başar - Cenk İşver