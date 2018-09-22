Pendik'te kocasını av tüfeğiyle öldüren kadına tahliye

Pendik'te 6 Nisan 2018 tarihinde tartıştığı kocası Sedat Filiz'i(36) av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen Betül Filiz'in(34), “haksız tahrik altında eşi kasten öldürme” suçundan 24 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Betül Filiz cezaevinden getirilirken, avukatı Serdar Sağır da salonda hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın “eşi kasten öldürme” eylemini maktulün haksız eylemlerinden dolayı gerçekleştirdiğini belirtti. Maktulün eşi olan sanığa ve çocuklarına karşı daha önce birçok defa kötü muamelelerde bulunduğunu, olay gecesi ise uyuşturucu madde kullanan maktulün, satın aldığı av tüfeğini başucuna koyduğunu anlattı.

Savcı, ceza istemedi

Mütalaada, sanığın kendisini, çocuklarını ve ailesini korumak için kocasının başucundaki av tüfeğini almaya çalışırken kazayla ateş alması sonucu ölüm olayın meydana geldiği kaydedildi. Savcı, sanık Betül Filiz'in eylemi taksirle işlediğini gerekçe göstererek hakkında ceza verilmesine yer olmadığını vurguladı.

“Kasten öldürmedim”

Son sözü sorulan sanık Betül Filiz, “Kasten öldürmedim. Av tüfeğini yanından almak isterken bu olay oldu. Mağdur durumdayım, çocuklarıma bakacak kimse yoktur” dedi.

Sanığa, ‘taksirle öldürme'den indirimli ceza

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Betül Filiz'i eşi Sedat Filiz'i ‘taksirle öldürme' suçundan 2 yıl hapse çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışlarını dikkate alan mahkeme, cezada iyi hal indirimi uygulayarak sanığın 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Sanık Betül Filiz, kararın açıklanmasıyla birlikte tahliye edildi.

“Müvekkilim suçu kasten değil taksirle işledi”

Avukat Serdar Sağır, müvekkili hakkında “eşini kasten öldürme” suçundan dava açıldığını söyleyerek, “Mahkeme, müvekkilimin bu suçu kasten değil taksirle işlediği kanaatini getirdi. Bu sebeple 1 yıl 8 ay toplam ceza verildi. Bu cezanın yatma durumu olmadığından kendisi tahliye edildi. Müvekkilim eşini kasten öldürmedi. Eşi kendisine çok çektirmiş. Kendisi ile cezaevinde çok görüştüm. Hep diyordu. ‘Çocuklarımın babasıdır. Ben bunu kasten yapmam' diye”. Eşi, uyumadan önce uyuşturucu içerek ‘seni, annemi, babamı ve çocuklarımı öldüreceğim' demiş. Müvekkilim de bunu yapacağını düşünmüş. Çünkü kendisinin 27 adet sabıkası var. Silahı alayım derken patlamış. Bu şekilde maktul hayatını kaybetmiş. Karar çok sevindirici. Çünkü müvekkilim taksirle adam öldürmüş. Adalet yerini buldu “ dedi.

Olay Geçmişi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, maktül Sedat Filiz ile Betül Filiz'in 15 yıllık evli oldukları, maktülün uyuşturucu madde bağımlısı olduğu, eşine kötü muamelede bulunduğu, herhangi bir işte çalışmadığı, Betül Filiz'in ise 8-9 kez kadın sığınma evine gittiği ancak kocasının ısrarları nedeniyle eve geri döndüğü anlatıldı. Sedat Filiz'in olay tarihinden 1 hafta önce internet üzerinden av tüfeği satın aldığı belirtildi. İddianamede, olay günü uyuşturucu madde alan maktülün eşiyle tartıştığı, kendisine hakaretlerde bulunarak ölümle tehdit ettiği, daha sonra uyumaya başladığı, Sedat Filiz'in arkasında bulunan av tüfeğini alan Betül Filiz'in eşine doğru ateş ederek ölümüne neden olduğu belirtilmişti.

Şüpheli, savunmasında tüfeği eline aldığı sırada kazaen ateş aldığını söylemişti. İddianamede, “haksız tahrik altında eşi kasten öldürme” suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan Betül Filiz, 8 Nisan 2018 tarihinde çıkarıldığı mahkemece suçun meşru müdafaa kapsamında işlendiği gerekçesiyle serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Filiz, çıkarıldığı mahkemece 13 Nisan tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Gamze Erdemir - Alper Suat Tutaşı

