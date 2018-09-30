Pendik'te komşu kavgasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre olay, Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehadet Sokak içerisinde meydana geldi. Daha önceden kavgalı olan iki komşu arasında bugün yine tartışma çıktı. İddiaya göre pompalı tüfekle komşusunun evine gelen zanlı, önce havaya ateş açtı. Silah sesleri üzerine aşağı inen komşularına rastgele ateş açmaya başlayan zanlı, bir kadını öldürdü, 3 kişiyi ise yaraladı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Silahlı zanlı ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.