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Pendik’te korkutan yangın

Pendik’te yan tarafındaki inşaat alanında yakılan çöplerin iki katlı nalbur dükkanına sıçraması sonucunda iş yerinde yangın çıktı. Alevlerin plastik malzemeleri tutuşturması sonucunda iş yeri tamamen yandı.

Pendikte korkutan yangın

10 Temmuz 2017 10:46
Pendik’te korkutan yangın - Tıkla İzle

İstanbul Pendik’te iki katlı nalbur dükkanında çıkan yangında iş yeri tamamen yandı. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Pendik Akpınar Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde bulunan iki katlı nalbur dükkanın yan tarafında bulunan inşaat alınında çöpler yakıldı. Ateşin sıçraması sonucu nalbur dükkanı bir anda yanmaya başladı.
Plastik malzeme dolu nalbur dükkanının yandığını gören vatandaşlar yardıma koşarken itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangının plastik malzemeleri tutuşturması sonucu bin 200 metre karelik iş yeri alev topuna dündü. Bütün iş yerini kaplayan alevlere Pendik, Kartal, Maltepe ile çevre ilçelerden gelen onlarca ,itfaiye aracı ve itfaiye görevlisi su ve köpükle müdahale etti. Yangın 2 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınırken uzun süre soğutma çalışması devam etti. İş yerinin küle döndüğü yangın amatör kameralara saniye saniye yansıdı.
Yangını gören vatandaşlar, "Yandaki inşaattan çöpleri yakarken yangın buraya sıçramış. İtfaiye müdahale etti ama zor söndürdü” diye konuştu. 

Mustafa Bakırhan
 

Etiketler: pendik, yangın


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