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Pendik'te taksicinin PTT soygunu kamerada

İstanbul Pendik’te yaşanan silahlı PTT soygunu kameralara yansıdı. Postaneden 9 bin 500 lira çalan soyguncu, 5 saat sonra asayiş şube ekiplerine yakalandı. Zanlının Pendik'te bir durakta taksicilik yaptığı öğrenildi.

Pendikte taksicinin PTT soygunu kamerada

15 Kasım 2016 09:54
Pendik'te taksicinin PTT soygunu kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Pendik’te dün 15.00 sıralarında meydana geldi. PTT şubesine gelen silahlı soyguncu, görevlileri tehdit ederek kasada bulunan 9 bin 500 lirayı gasp etti. Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Kısa sürede ilçenin giriş çıkışlarını tutan polis, soyguncuyu olaydan 5 saat sonra asayiş şube ekiplerince yakaladı. Zanlının Pendik'te bir durakta taksicilik yapan V.K. olduğu belirlendi.
PTT şubesindeki soygun, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yüzünü bir atkı ile kapatan zanlının PTT şubesine girdiği görülüyor. Sıraya giren zanlı, içeride bulunan müşterinin çıkmasından sonra silahını görevlilere doğrultuyor. Veznedeki görevliden paraları cebinden çıkardığı poşete koymasını isteyen şahıs, daha sonra silahını kadın çalışana doğrultuyor. Kadın çalışanın bulunduğu kısımda para olmadığını gören zanlı koşarak şubeden çıkıyor. Zanlının çıkmasıyla birlikte kadın çalışanın polise telefon açtığı görüntülere yansıyor.
 

Cenk İşver
 

Etiketler: pendik, ptt soygun


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