Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Pendik’te yolcu minibüsü devrildi: 1 yaralı

Pendik’te yolcu minibüsü devrildi: 1 yaralı

Pendik’te seyir halindeki yolcu minibüsü kontrolden çıkarak önce kaldırımdaki aydınlatma direğine, ardından işaret levhalarına çarparak kaza yaptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Pendikte yolcu minibüsü devrildi: 1 yaralı

13 Şubat 2017 07:45
Pendik’te yolcu minibüsü devrildi: 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza 01.00 sıralarında Tavşantepe E-5 yan yol Maltepe istikametinde meydana geldi. İddialara göre Kemal Cengiz idaresindeki 34 M 5800 plakalı yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak önce kaldırımdaki aydınlatma direğine, ardından işaret levhalarına çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan sürücü Cengiz, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araç içerisinden çıkarılarak ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücü Cengiz’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat tek şeritten verilen trafik, minibüsün çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Murat Solak
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!