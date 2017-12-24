Pendik’te zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

D-100 Karayolu Kaynarca Kavşağı'nda, Ankara istikametinde seyreden Kemal Yılmaz'ın kullandığı 34 FL 4455 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Sürücü ve beraberindeki kardeşi Kenan Yılmaz yolun sağında durarak otomobilden indiler. Aynı yönde seyreden Banu Yayla'nın kullandığı 34 RB 5485 plakalı otomobiliyle kazayı görüp yavaşladığı sırada arkasından süratli ve kontrolsüz geldiği öne sürülen Özgür Yılmaz yönetimindeki 34 FF 7161 plakalı otomobil önce Yayla'nın otomobiline sonra da diğer otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu Özgür Yılmaz ile beraberindeki eşi Öznur Yılmaz ve yol kenarında bulunan Kenan Yılmaz yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 karayolu bir süre trafiğe kapanırken kaza yapan otomobillerin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Aydemir Kadıoğlu