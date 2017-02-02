Fransız polisi, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı adayı François Fillon’un eşi Penelope Fillon’un çalışmadığı halde milletvekili maaşı aldığına yönelik soruşturma kapsamında parlamentoya baskın düzenlemişti. Penelope Fillon ile ilgili başlatılan soruşturma Fillon’un çocuklarına kadar uzandı. Mali Savcılığı, polisten soruşturma kapsamında Fillon çiftinin çocukları Marie ve Charles’ın da soruşturulmasını istedi. Ancak Marie ve Charles da ifadeye çağrılmadı.

François Fillon’un senatör olduğu 2005’ten itibaren Marie ve Charles’ın da çalışmadıkları halde parlamentodan maaş aldığından şüpheleniliyor.