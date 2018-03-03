Pensilvanya'dan gönderilen "ByLock" telefonu FETÖ operasyonunda ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik Adana merkezli İzmir, Gaziantep, Konya, Samsun ve Aydın'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Şafak vakti daha önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 5’i kadın 21 kişi yakalandı.

81 ildeki FETÖ'cülere ByLock yükleyen telefon ele geçirildi

Zanlıların evlerinde yapılan aramada ise çok sayıda cep telefonu ve örgütsel kitap ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında darbeyle ilgili bir kitabın da olması dikkat çekti. Bu arada ele geçirilen bir telefonun ise Fetullah Gülen'in saklandığı Pensilvanya'dan getirildiği ve telefonun ana "ByLock" telefonu olduğu, gözaltına alınan S.D. isimli zanlının ele geçirilen telefonla 81 ildeki FETÖ üyelerinin telefonuna bağlanarak "ByLock" yüklediği ileri sürüldü. Ayrıca gözaltına alınan 21 kişinin de ByLock kullandığı ancak çoğu zanlının çeşitli bahanelerle güvenini kazandıkları kişilerin üzerine çıkarttıkları telefon hatlarını kullandıkları tespit edildi.

"Çocukları FETÖ'cü yapıp askeri okulları hazırlıyorlar"

Adana’da operasyonu fark edip, evinde bulunan tam 2 çuval dolusu kitap ve örgütsel dokümanı balkondan atarken suçüstü yakalanan Sedat D. ile birlikte T.S, M.S. ve A.L. adlı örgüt üyelerinin, özellikle ilk ve ortaokul düzeyindeki çocukların aileleriyle bağlantıya geçip, onların güvenini kazandıktan sonra, söz konusu çocukları örgütün ideolojisi doğrultusunda eğitip, onları askeri okullara yönlendirerek, Türk Silahlı Kuvvetlerine sızdıkları belirlendi.

Zanlının, polis baskını esnasında balkondan atmaya çalıştığı ve aralarında teröristbaşı Fetullah Gülen’in de kaleme aldığı kitaplar arasında bazı şifreli notlarla isim listelerinin olması da dikkat çekti. Şifreyi kırıp, notları çözmeye çalışan polis, isim listesini araştırıyor. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya