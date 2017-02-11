Pentagon sözcüsü Binbaşı Adrian J.T. Rankine-Galloway, koalisyon güçlerinin son 72 saat içinde DEAŞ’ın üst düzey eylemcilerinden Rashid Kassim’ı Musul’da hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiğini, daha sonra detaylı açıklama yapacaklarını söyledi. Üst düzey bir yetkili, Rashid Kasım’ın öldürülmüş olabileceğini ancak bunun henüz teyit edilmediğini söyledi.

Otuz yaşlarında olan Kasım, geçen yıl Fransa’da bir polis ve eşinin bıçaklanarak öldürülmesi ve yaşlı bir papazın boğazının kesilmesinin azmettiricisi olarak aranıyordu.

(Muhammed Omer Serrac / İHA)