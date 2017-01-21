Jeff Davis, Halep yakınlarındaki Şeyh Süleyman dağında bulunan kampın 2013 yılından beri faaliyette bulunduğunu, bu yılın başından itibaren Amerikan hava saldırıları ile 150 El Kaide militanının öldürüldüğünü söyledi. Amerikan hava kuvvetleri tarafından yapılan bombardımanın militanların yemek saatinde olmasının ölü sayısını artırdığı kaydedildi. Fethuşşam cephesine yapılan hava saldırılarının B 52 bombardıman uçakları ve insansız hava araçları tarafından gerçekleştirildiği ve 14 bomba atıldığı kaydedildi.

Bu arada, Batı Halep civarında insansız hava araçları ile yapılan bombardımanda Nurettin Zengi hareketinden üç militanın öldüğü, 7’sinin de yaralandığı bildirildi.

