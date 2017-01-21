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Pentagon: Koalisyon uçakları eğitim merkezini bombaladı

Pentagon sözcüsü Jeff Davis, koalisyon güçlerine ait uçakların, kuzey Suriye’de Halep yakınlarındaki Fethuşşam cephesine ait eğitim kampını bombalaması sonucu 100’den fazla militanın öldürüldüğünü belirtti.

Pentagon: Koalisyon uçakları eğitim merkezini bombaladı

21 Ocak 2017 13:06

Jeff Davis, Halep yakınlarındaki Şeyh Süleyman dağında bulunan kampın 2013 yılından beri faaliyette bulunduğunu, bu yılın başından itibaren Amerikan hava saldırıları ile 150 El Kaide militanının öldürüldüğünü söyledi. Amerikan hava kuvvetleri tarafından yapılan bombardımanın militanların yemek saatinde olmasının ölü sayısını artırdığı kaydedildi. Fethuşşam cephesine yapılan hava saldırılarının B 52 bombardıman uçakları ve insansız hava araçları tarafından gerçekleştirildiği ve 14 bomba atıldığı kaydedildi.
Bu arada, Batı Halep civarında insansız hava araçları ile yapılan bombardımanda Nurettin Zengi hareketinden üç militanın öldüğü, 7’sinin de yaralandığı bildirildi.
 


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