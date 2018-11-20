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Pentagon Sözcüsü Pahon: 'Suriye'ye S-300'lerin yerleştirilmesi ABD operasyonlarını etkilemedi'

Pentagon Sözcüsü Pahon: 'Suriye'ye S-300'lerin yerleştirilmesi ABD operasyonlarını etkilemedi'
Pentagon Sözcüsü Pahon: 'Suriye'ye S-300'lerin yerleştirilmesi ABD operasyonlarını etkilemedi'

Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, Rusya’nın Esad rejimine gönderdiği S-300 füze savunma sistemleri hakkında, “Suriye'ye S-300’lerin yerleştirilmesi ABD operasyonlarını etkilemedi” dedi.

Pentagon olarak da bilinen ABD Savunma Bakanlığının Sözcüsü Eric Pahon, Rus basınına ABD'nin Suriye'deki çalışmaları üzerine açıklamalarda bulundu. Rusya tarafından Esad rejimine gönderilen S-300 füze savunma sistemleri hakkında değerlendirmede bulunan Pahon, “Suriye'ye S-300'lerin yerleştirilmesi ABD operasyonlarını kesinlikle etkilemedi” dedi. 

Bölgeye bu tarz askeri teçhizatların gönderilmesini eleştiren sözcü, “Görüşüne göre, bu aşamada Suriye'ye herhangi bir ek silahın sağlanması sadece çatışmanın tırmanmasına katkıda bulunuyor” ifadelerini kullandı.
ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey ise daha önce yaptığı açıklamalarda S-300 savunma sistemlerinin bölgeye yerleştirilmesine dair endişelerini belirterek, “Washington bu savunma sistemlerini kimin kontrol edeceğini ve bunların ne rolü üstleneceğini bilmek istiyor” şeklinde konuşmuştu.  

Şehriyar İmanbeyli
 

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