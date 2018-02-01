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Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Kınıyoruz

Pentagon'dan yapılan açıklamada, PYD/PKK'nın Kilis'e yönelik roket saldırısına ilişkin, "Türkiye'ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

Pentagondan Türkiye açıklaması: Kınıyoruz

01 Şubat 2018 20:48

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Kilise roket atıldı! 5 yaralı Kilis'e roket atıldı! 5 yaralı

 

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