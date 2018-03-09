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Pepe Başakşehir’de sahada

Daha önce bir ay yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklanan Beşiktaşlı futbolcunun 18 Mart tarihindeki kritik karşılaşmada özel bandajla forma giyme ihtimali belirdi

Pepe Başakşehirde sahada

09 Mart 2018 09:29

Fenerbahçe ile oynanan ve 2-2 sonuçlanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sağ ayak başparmağı kırılan, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Pepe'den Beşiktaş teknik heyetine iyi haber geldi.

ÖZEL BANDAJLA OYNAYACAK

Trabzon deplasmanında takımdaki yerini alamayan yıldız futbolcunun, yarınki Gençlerbirliği maçında da oynayamayacağı ancak 18 Mart'ta Başakşehir'e karşı özel bandajla mücadele edebileceği belirtildi.

ŞENOL GÜNEŞ SICAK BAKMIYOR

Pepe'nin 14 Mart'ta Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçında da hocasından görev istediği, futbolcularını tam iyileşmeden sahaya sürmemesiyle bilinen teknik direktör Şenol Güneş'in ise buna sıcak bakmadığı ifade edildi.

Fatih Doğan - Sabah gazetesi

 

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