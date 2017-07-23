Pepe: Beşiktaş için çalışacağım

Takımın yeni sezon hazırlık kampına katılan Pepe, burada yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Takımla ilk antrenmanıma çıktım. Teknik ekip olsun takım arkadaşlarım olsun herkesle tanıştım. Burada olmaktan dolayı çok gururluyum. Beşiktaş'ta olmak benim için bir şans, bu şansı bana tanıdıkları ve beni aralarına kabul ettikleri için herkese teşekkür ederim. Beşiktaş için çalışacağım, çok iyi çalışarak bu seneyi iyi geçirmek hedefindeyim. En önemlisi burada iyi karşılanmamdı. Hem kulüp hem takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Bu iyi karşılamadan sonra her şey doğal olarak gelecektir. Fizik olarak şu anda takımla aramda bir fark var. Bu hafta tek başına çalışacağım. Önümüzdeki hafta başından itibaren takıma katılmayı hedefliyorum. Tabii ki hocamızın kararıdır. İmza attığım günden bu yana çok kişi bana mesaj yolladı. Real Madrid'den arkadaşlarım da mesajlar yolladı. İyi dileklerini bana ilettiler. Bana bu dönemde şans verdiği için Beşiktaş'a teşekkür ediyorum. Hayatımda yeni bir sayfa açıyorum, yeni bir kültür tanıyacağım. Beşiktaş'ın hedefleri doğrultusunda her gün sıkı çalışıp, bu hedefleri gerçekleştirmek için çalışacağım" dedi.

