Pepe: 'Şampiyonlar Ligi'nde hedef gruptan çıkmak'

Beşiktaş’ın Real Madrid’den transfer ettiği yıldız oyuncu Pepe, Vodafone Park Kartal Yuvası Mağazası’nda düzenlenen imza gününde Beşiktaşlı taraftarlarla buluştu. Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen siyah-beyazlı taraftarların stat çevresinde uzun kuyruklar oluşturduğu imza gününde izdiham yaşandı. Portekizli oyuncu, taraftarların formalarını imzalayıp birlikte fotoğraf çektirdi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu, “Hepsine tek tek çok teşekkür ederim. Benim için önemli bir an. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Onlarla burada beraber olmak benim için çok güzel” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz gruptan çıkmak”

Tecrübeli oyuncu, Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkmayı hedeflediklerini dile getirerek, “Tabii ki Real Madrid’e karşı oynamak güzel olurdu ama son senelerin en zor takımı. Çok zor olurdu. Hedefimiz gruptan çıkmak. Gruptan çıkmak istiyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Bora Akyol