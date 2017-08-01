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Pepe: Tüm enerjimi Beşiktaş için sergilemeye can atıyorum

Beşiktaş’ın yeni transferi Pepe, siyah-beyazlı kulübü şimdiden benimsediğini dile getirerek, “Tüm eforumu Beşiktaş için sergilemeye can atıyorum” dedi.

Pepe: Tüm enerjimi Beşiktaş için sergilemeye can atıyorum

01 Ağustos 2017 13:25

Beşiktaş’ın İspanyol ekibi Real Madrid’den transfer ettiği yıldız oyuncu Pepe, transfer süreciyle ilgili Beşiktaş Dergisi’ne açıklamalarda bulundu. Tecrübeli stoper, transfer öncesinde siyah-beyazlı taraftarların kendisine gösterdiği ilgiyle alakalı olarak, “Sadece bana değil, tüm aileme ‘Beşiktaş’a gelin’ diye mesajlar atılıyordu ve bu durum çok hoşumuza gitmeye başlamıştı. Bana, eşime ve tanıdıklarımıza yollanan tüm o mesajlar için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“Tüm enerjimi Beşiktaş için sergilemeye can atıyorum”
Portekizli savunma oyuncusu, birçok ülkeden teklif aldığını fakat Beşiktaş taraftarı ile arasındaki bağ oluştuğunu belirterek, “İngiltere, İtalya, Fransa; o kadar çok talep vardı ki ama Beşiktaş taraftarı ile aramda oluşan bağ baskın geldi. Portekiz Milli Takımı, Real Madrid; ben yapı olarak saha içerisinde hem fizik hem ruh olarak her şeyi veririm. Beşiktaş’ı daha şimdiden benimsedim ve tüm eforumu Beşiktaş için sergilemeye can atıyorum” diye konuştu.

“Quaresme ile aynı takımda olmaktan mutluyum”
Pepe vatandaşı Ricardo Quaresma ile aynı takımda oynayacak olmanın kendisini çok mutlu ettiğini aktararak, “Meksika ile oynadığımız Konfederasyon Kupası maçında Ricardo Quaresma’nın pasıyla 90+1’de gol atmanın hazzını yaşadım. Porto’da oynarken de çok gol attırdı bana. Ligde ne kadar iyi olursanız Şampiyonlar Ligi’nde o kadar ileri gidersiniz. Ricardo ile aynı takımda oynayacak olmaktan dolayı çok mutluyum” açıklamasını yaptı.
 


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