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Pepe ve Negredo’dan Lewandowski’ye telefon

Beşiktaş ve Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde ortak bir çalışmaya imza attı. Pepe ve Negredo, Alman ekibinin yıldızı Lewandowski'yi aradı, 'Come to Beşiktaş' dedi.

Pepe ve Negredodan Lewandowskiye telefon

18 Şubat 2018 13:56
Pepe ve Negredo’dan Lewandowski’ye telefon - Tıkla İzle

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu öncesinde Beşiktaş ile Bayern Münih, ortak bir çalışmaya imza attı. Siyah-beyazlıların yıldız isimleri Negredo ve Pep, Bayern Münih'in Polonyalı yıldızı Lewandowski'yi aradı. Lewandowski'nin telefonda arayan kişi olarak Beşiktaş ismi çıkarken, telefonun melodisi ise Şampiyonlar Ligi müziği olarak çaldı. Pepe, Lewandowski'ye "Merhaba ben Pepe. Sizi Vadofane Park'ta bekliyoruz. Come to Beşiktaş" derken, Lewandowski de Pepe'ye aynı şekilde yanıt vererek, "Evet tabii ki biz Beşiktaş'a geleceğiz. Fakat önce sizi Allianz Arena'ya bekliyoruz" cevabını verdi. Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih-Beşiktaş maçı öncesi çekilen bu videoyla iki takım arasındaki dostluk ilişkileri de mesafe kat etmiş oldu. 

 

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