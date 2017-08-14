Pepe: 'Yardımcı olduğum için mutluyum'

İlk kez seyircisiz bir maçta forma giydiğini ifade eden Pepe, “Çok garipti. Biz işimize odaklandık ve bizim için önemli olan galibiyeti aldık. İstanbul'a yavaş yavaş alışmaya çalışıyorum. Ben de ailem de burada mutluyuz. İnsanlar bizi iyi karşılıyor. Yavaş yavaş alışacağım. Beşiktaş'a gelmeyi kendim seçtim. Madrid'de güzel bir dönem geçirdim, büyük kupalar kazandık. Burada her gün sıkı çalışarak Beşiktaş taraftarına bu mutlulukları yaşatmak istiyorum. Her geçen gün hocanın oyun anlayışına adapte olmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

“Gol atarsam mutlu olurum”

İşinin gol atmak değil, defans yapmak olduğunu söyleyen Pepe, “Önceliğim defans yapmak ancak gol atarsam mutlu olurum. Yine de ilk hedefim iyi defans yapmak. Ligin ilk maçıydı benim için. Hazırlık dönemine de geç katıldım. Büyük oyuncular zor durumlardan yeniden üste çıkmayı bilirler, bugün de ilk adımlarını attık” diye konuştu.

Bozhan Memiş - Kaan Kızıl