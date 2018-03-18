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Pepe yetişemedi, Tosic 11’de

Beşiktaş’ta Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde sakatlığı bulunan Tosic maça yetişirken, Pepe iyileşemedi.

Pepe yetişemedi, Tosic 11de

18 Mart 2018 19:03

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanında boy gösteren Beşiktaş’ta Tosic’ten iyi haber gelirken Pepe karşılaşmaya yetişemedi. Geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında sağ üst adalesinde zorlanma meydana gelen ve bu nedenle Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından Bayern Münih karşılaşmasında dinlendirilen Tosic, Başakşehir mücadelesine yetişirken, Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında ayak parmağında kırık meydana gelen Pepe kadroda yer almadı.  

Bozhan Memiş
 

 

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