Pepe yetişemedi, Tosic 11’de

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanında boy gösteren Beşiktaş’ta Tosic’ten iyi haber gelirken Pepe karşılaşmaya yetişemedi. Geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında sağ üst adalesinde zorlanma meydana gelen ve bu nedenle Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından Bayern Münih karşılaşmasında dinlendirilen Tosic, Başakşehir mücadelesine yetişirken, Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında ayak parmağında kırık meydana gelen Pepe kadroda yer almadı.

Bozhan Memiş

