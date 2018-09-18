Perakende satış endeksleri açıklandı |18 Eylül Salı 2018



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Temmuz ayı perakende satış endeksleri istatistiklerini açıkladı. Buna göre; takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 8,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,9 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 1,3 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,6 arttı.

PERAKENDE CİRO BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 21,2 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 23,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 17,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 27,8 arttı.

PERAKENDE CİRO BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 1,9 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,5 arttı.