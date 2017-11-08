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Perakende satış endekslerini açıklandı

Perakende satış hacmi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı.

Perakende satış endekslerini açıklandı

08 Kasım 2017 10:14

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Eylül ayı perakende satış endekslerini açıkladı. Buna göre; takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2017 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,5 azalırken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,5 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2017 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,7 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,2 arttı.
Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2017 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 7,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 11,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 15,9 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2017 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,4 arttı.
Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,3 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış perakende satış hacmi bir önceki çeyreğe göre yüzde 1 azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,3 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış perakende ciro bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,5 arttı.
 

 

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