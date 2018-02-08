Perakende satış hacmi 2017'de arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Aralık ayı Perakende Satış Endekslerini açıkladı. Buna göre; takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2017 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 18,2 arttı.

Perakende satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1 azalırken otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,4 arttı.

Perakende ciro bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2017 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 15,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 35,3 arttı.

Perakende ciro bir önceki aya göre yüzde 2 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,7 arttı.

Perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış perakende satış hacmi 2017 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 arttı.

Perakende ciro bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 17,5 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış perakende ciro 2017 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 17,5 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,7 arttı.