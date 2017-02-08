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Perakende satış hacmi Aralık'ta azaldı

Perakende satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 0,8 azaldı


08 Şubat 2017 10:10

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Aralık ayı 'Perakende Satış Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre; mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2016 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,4 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,2 azaldı.

Gıda dışı sektörlerin bir önceki aya göre değişimi incelendiğinde; bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 1,5, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 1,7, posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 3,4 artarken, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 1,6, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 1,0 azaldı.
Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2016 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,3 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 12,3 azaldı.

Gıda dışı sektörlerin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimi incelendiğinde; bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 1,9, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 10,5 azalırken, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 13,8, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 1,3, posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 16,4 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2016 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,0, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,6 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2016 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 12,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,8 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2016 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,7 azalırken, 2016 yılında ise bir önceki yıla göre yüzde 0,8 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2016 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış perakende ciro bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,6, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,0 arttı.
 

Etiketler: TÜİK


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