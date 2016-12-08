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Perakende satış hacmi Ekim'de azaldı

Perakende satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 0,8 azaldı.

Perakende satış hacmi Ekimde azaldı

08 Aralık 2016 10:17

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Ekim ayı 'Parakende Satış Hacim Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre; mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2016 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,5 azaldı.
Gıda dışı sektörlerin bir önceki aya göre değişimi incelendiğinde; bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 0,1, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 7,7, posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 2,1 azalırken, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 0,5, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 0,9 arttı.
Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2016 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,0, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,6 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları ise yüzde 1,6 arttı.
Gıda dışı sektörlerin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimi incelendiğinde; bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 0,6, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 6,2, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 1,6, posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 6,7 azalırken, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 7,1 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2016 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,4 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,7 azaldı.
Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2016 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 10,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 6,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,4 arttı.
 


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