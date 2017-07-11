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Perakende satış hacmi Mayıs’ta arttı

Perakende satış hacmi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı.

Perakende satış hacmi Mayısta arttı

11 Temmuz 2017 10:40

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı Mayıs ayı perakende satış endekslerini açıkladı. Buna göre; mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2017 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Aynı ayda otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,2 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,4 azaldı.

Gıda dışı sektörlerin bir önceki aya göre değişimi incelendiğinde; bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 0,8, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 0,7, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 1,4, posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 5,7 azalırken, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 0,2 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2017 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,6 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,6 azaldı.

Gıda dışı sektörlerin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimi incelendiğinde; bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 2,3, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 12,3, posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 4,7 artarken, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 0,8, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 6,7 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2017 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,1 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2017 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 11,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 18,6 arttı.


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