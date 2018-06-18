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Perakende satış hacmi Nisan’da yüzde 8 arttı

Perakende satış hacmi 2018 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 arttı.

Perakende satış hacmi Nisanda yüzde 8 arttı

18 Haziran 2018 10:23

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Nisan ayı perakende satış hacmi verilerini açıkladı. Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 9,2 arttı. 

Perakende satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,8 arttı. 

Perakende ciro bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,2 arttı 

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 21,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 26,9 arttı. 

Perakende ciro bir önceki aya göre yüzde 2,3 arttı 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4,7 arttı.  

 

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