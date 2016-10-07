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Perakende satış hacmi yüzde 3,1 arttı

Perakende satış hacmi, 2016 yılının Ağustos ayında, bir önceki aya göre yüzde 3,1 arttı.

Perakende satış hacmi yüzde 3,1 arttı

07 Ekim 2016 10:40

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılı Ağustos ayı ’Perakende Satış Hacmi Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2016 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,1 azaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 8,3 arttı, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,4 azaldı. Gıda dışı sektörlerin bir önceki aya göre değişimi incelendiğinde; bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 12,3 arttı, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 3,6 arttı, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 16,9 arttı, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 3,3 azaldı, posta veya internet üzerinden satışlar ise yüzde 0,3 azaldı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 0,1 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2016 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,4 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,2 arttı, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,4 azaldı. Gıda dışı sektörlerin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimi incelendiğinde; bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 7,3 azaldı, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 9,6 arttı, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 0,4 arttı, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 1,1 arttı, posta veya internet üzerinden satışlar ise yüzde 16,2 azaldı.

PERAKENDE CİRO BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 3,2 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2016 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,8 azaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 8,7 arttı, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,6 azaldı.

PERAKENDE CİRO BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 7,0 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2016 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 10,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 10,3 arttı, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,3 azaldı.


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