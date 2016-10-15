Ticari gayrimenkul üzerine finansal ve profesyonel hizmetler sunan JLL Türkiye, perakende ve gayrimenkul sektörüne ışık tutan ‘Türkiye’nin Makraekonomik ve Gayrimenkul Piyasası Verileri’ analizini yayınladı.

Mevcut alışveriş merkezi arzı 379 alışveriş merkezinde toplam 11,2 milyon metrekareye ulaştı. İstanbul, yüzde 37’lik pay ile mevcut arzın çoğunluğuna ev sahipliği yapıyor.

Çalışmaya göre, şu anda 74 alışveriş merkezinde yaklaşık 3,1 milyon metrekare inşaat halinde olan kiralanabilir alan bulunuyor. 2019 yılı sonu itibariyle tamamlanması beklenen arz ile birlikte toplam arzın 14,3 milyon metrekare seviyesine ulaşması bekleniyor.

İstanbul ve Ankara yüksek nüfus ve satın alma gücü sebebiyle en yoğun pazarlar olup, 1,000 kişi başına düşen toplam kiralanabilir alanları sırasıyla 284 metrekare ve 281 metrekare’dir. Türkiye genelindeki rakamın 142 metrekare olduğu göz önüne alındığında İstanbul ve Ankara perakende yoğunluğu daha iyi anlaşılabilir. Karabük, Bolu, Bursa ve Kocaeli; İstanbul ve Ankara’dan sonra perakende açısından en yoğun şehirler olarak öne çıkıyor.

Analize göre, 2015 yılı sonunda 8,5 milyon metrekare seviyesindeki İstanbul ve Kocaeli alt pazarlarını kapsayan Marmara bölgesindeki toplam lojistik arzı, 2016’nın üçüncü çeyreği itibariyle 8,9 milyon metrekareye ulaştı. 2016 yılı içerisinde lojistik piyasasında yaklaşık 350 bin metrekarelik kiralama işlemi gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte, lojistik pazarındaki genel boşluk oranının yüzde 10 seviyesinde olduğu saptandı.

Otel sektörünün verilerinin de değerlendirildiği analize göre, “2016 yılı Ocak - Ağustos dönemi sonunda İstanbul’a gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 azalarak 6,27 milyona geriledi. 2016 yılı Ocak - Ağustos dönemi sonunda Uluslararası Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarına gelen toplam yabancı yolcu sayısı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde1 artarak 60,15 milyona ulaştı.

