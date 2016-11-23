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Perakende Zirvesinde dijital değişim konuşuldu

Perakende zirvesinin ilk gününde ana gündem maddesi e-ticaret ve dijital değişim oldu. Hanzade Doğan Boyner, perakende de e-ticaretin Türkiye’de dünya ortalamasına göre yavaş, fakat her geçen yıl artarak büyüdüğüne dikkat çekti. Steven Van Belleghem ise, dijitalleşmenin insan unsurunu geliştirip dönüştürmeden mümkün olmadığını savundu.

Perakende Zirvesinde dijital değişim konuşuldu

23 Kasım 2016 15:23

Dünyada perakende sektörünün şu anda yüzde 10 oranında elektronik ortama taşındığını bu dönüşümün Türkiye’de daha yavaş olduğunu belirten Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hanzade Doğan Boyner, “Ancak son 10 yıldır hayata gözlerini açanlar dijital bir nesil olarak 2 yaşından itibaren cihazları ellerine alıyorlar. Birkaç yıl sonra satın almada dijital nesil etkili olmaya başlayacak. Henüz Türkiye’de e ticaret dünya ortalamasının altında kalıyor, ancak artarak internet ortamına geçiyoruz. Ayrıca internetten satış, raftan satıştan daha ucuz değil. Çünkü bugün internet mecralarına ulaşımı sağlamak için yapılan reklam yatırımları kira ücretlerine yaklaşmaya başladı. Gelecekte kaçınılmaz olacak e ticarete geç kalmamak için bugünden itibaren kurumsal yapılarınızı dijital ortama, internet üzerinden satışa uygun hale getirmeye başlamalısınız. Bugün Güney Kore'de bebek bezinin yüzde 60’ı internetten satılıyor. Tekstil ürünlerinin de yüzde 30'u dünyada internet üzerinden beğenilip alınıyor” dedi.

Perakende 2016 da öğleden önceki oturumda konuşan Steven Van Belleghem’de dijitale dönüşün insan kaynakları faktörü olmadan mümkün görünmediğine işaret ederek, “Bugün dijital dünya her şey demek değildir. Ancak bunu kullanarak insani ilişkilere zaman ayırabiliriz. Belçika'da bir arkadaşım eczanesine koyduğu ilaç kutularını raftan getiren bir robot uygulama ile vaktinin yüzde 30’unu kazanarak müşterileri ile ilgilendiği süreyi arttırdı. Satışlarında yüzde 50'lik bir gelişme kaydetti. Burada dijitale yatırım yapılırken, insani ilişkileri ön plana çıkartmaya bakmalıyız. Bir taraftan da dijital takipler insanlara yeni pencereler açıyor.

Americana Spacex firması 2025 de Mars’a ilk koloniyi göndermeyi planlıyor. Dünyanın bitmesi halinde Mars’ta hayatı planlıyorlar. Bu şirkete Google ise 1 milyar dolar Mars da internet sağlamak için uzun vadeli yatırım planlıyor. 2040 yılında ise Mars’da 1 milyon kişinin yaşamasını öngörüyorlar. Dijital gelişmeler insanların pencerelerini, hayal dünyalarını geliştiriyor. Çin’de bugün robot garsonlar servis yapıyor. Otellerde check-in hizmetini artık bilgisayarlar verirken, en neşeli personel müşterilerin rahat ve bolca vakit geçirmeleri için barlara kaydırıldı. Dijital hizmetin yapılacağı yerler farklı, insanların ilişkilerinin müşteriyi yakalayacağı alanlarla farklılaşmaya başladı” diye konuştu.

İrfan Altıkardeş
 

Etiketler: Perakende Zirvesi


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