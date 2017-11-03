THY Eurolaegue’in 5. haftasında Anadolu Efes, sahasında Unicaja Malaga’ya 74-79 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, “Bizim için kabul etmesi güç bir mağlubiyet oldu. Özellikle maçın son dakikalarına kadar önde götürüp kaybetmek çok üzücü. İkinci ve üçüncü çeyrekte iyi oynadık. Ancak son çeyrekte üst üste 3 tane üç sayılık basket bulduklarında mental olarak düştük” ifadelerini kullandı.

“İyi olmak için çok şey değiştirmek gerek”

THY Euroleague’de geride kalan 5 karşılaşmada galibiyetle tanışmamalarında da değinen deneyimli çalıştırıcı, “Evimizde 3 tane maç kaybettik. Daha iyi olmak için çok şey değiştirmek gerekiyor. Rekabet de çok yüksek. Böyle bir ligde rakibe karşı dezavantajlı duruma düşerseniz bunu hemen değerlendirirler. Rakip takımlar bize karşı daha kapasiteli durumdaydı. Ama şunu kötü yapıyoruz diye tek bir şeyi hedef gösteremeyiz” şeklinde konuştu.

Uygar Aydın

