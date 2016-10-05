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Perasovic: 'Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum'

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, “Maçın ilk çeyreğinde Fenerbahçe üstünlüğü ele geçirdi ve maçın tamamında üstünlüğü elde tuttu” dedi.


05 Ekim 2016 23:16

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, Fenerbahçe - Anadolu Efes karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’yi kazandığı için tebrik eden Perasovic, “Öncelikle Fenerbahçe’yi kazandıkları için tebrik etmek istiyorum. Bence maçın ilk çeyreğinde Fenerbahçe üstünlüğü ele geçirdi ve maçın tamamında üstünlüğü elde tuttu. Mücadelemizi arttırdık ve bunun sonucunda yaklaştık kendilerine ama maç boyunca üstünlüğü korudular ve bu şekilde sonuçlandı” diye konuştu.  

Caner Ünver - Cem Geçim
 

Etiketler: Perasovic


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