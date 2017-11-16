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Perasovic: 'Kötü bir mağlubiyet oldu'

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, Panathinaikos karşılaşması sonrası maçın kendileri için zor olduğunu ve kötü bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Perasovic: Kötü bir mağlubiyet oldu

16 Kasım 2017 23:10

THY Euroleague’in 8. haftasında Anadolu Efes evinde Panathinaikos’a 81-82 mağlup oldu. Maç sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, "Bizim için zor bir maçtı, zor bir mağlubiyet oldu. Maç çok sert geçti. Panathinaikos kazanmayı hak etti ama biz kazansaydık biz de kazanmayı hak ediyor olacaktık. Maça kötü başladık ancak sonrasında oyunun sonuna kadar kontrolü elimize aldık. Ancak maçın sonlarında sayı yedik ve sayı bulamadık. Son hücumu kötü değerlendirdik ancak bunlar basketbolda olan şeyler" diye konuştu. 

Ozan Buğra Koşar
 

 

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