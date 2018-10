Perde kavgasında dehşeti yaşamışlardı! Damat takım elbisesiyle aylar sonra...

Daha önce geçirdiği trafik kazası yüzünden yüzde 47 engeli bulunan Hakan Susam, 22 Eylül Cumartesi günü Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde, bir alışveriş merkezine geldikten sonra indireme giren bir perdeyi önce inceledi ardından almak için kasaya doğru yöneldi. Kasanın yoğun olması nedeniyle bir süre içeride oyalanan Susam, dışarıya çıktığında kendine ayırdığı perdeyi polis memuru A.K.'nin almak istemesiyle aralarında tartışma çıktı. İddiaya göre Susam, polis A.K.'ye küfür etti, ardından tartışma kavgaya dönüştü. A.K. önce Susam'ın elinden perdeyi almaya çalıştı ardından gencin üzerine saldırarak dövmeye başladı. Susam ise kendisini otomobilden aldığı testereyle savunmaya çalıştı. Bu sırada kavganın hemen yakınındaki evine giden polis memuru A.K., getirdiği tabancasıyla yere doğru ateş etmeye başladı, mermilerden birisi Susam'ın ayağına isabet etti.

Kurşun deldi geçti, ayağı kırıldı

29 Ekim tarihinde yapmak istedikleri düğünün hazırlıkları için gittiği markette alışveriş keyfi zehre dönen Hakan Susam, yediği kurşun sonrası hastaneye kaldırıldı. Ayağı delinen Susam, yapılan ilk tedavinin ardından röntgeni çekildi ve ayağında kırık olduğu tespit edildi. Dünya evine girmeye hazırlanan çift bu olay sonrası kara kara düşünmeye başladı. Alçıya alınan ayağıyla polis memuruna sitem dolu sözler de sarf eden Susam, düğününü ertelemeyip Cumhuriyet Bayramı'nda yapmak istediğini kaydetti.

Güvenlik kamerasına yansımıştı

O anların güvenlik kamera görüntüleri olaydan 10 gün sonra ortaya çıkmıştı. Görüntülerde, Susam'ın perdeyi almak istemesi üzerine ikili arasında tartışma ve kavga görüntüleri ile polis memuru A.K.'nin Susam'ı dövmesi yer almış, kavga esnasındaysa Susam'ın testereyle polis memuru A.K.'ye saldırması ve bunun üzerine A.K.'nin silahını çıkartarak Susam'ın ayağından vurması görülmüştü.

Kırık ayakla oynadı

Hakan Susam ve nişanlısı Esra Toprak dün görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Doktorların ayağının üzerine basmaması konusunda uyarılarda bulunduğu Susam, ağrı kesici kullanarak salona yürüyerek geldi. Topallayarak yürüyen Susam, salona marşlar eşliğinde girdi, girer girmez de ayakta davetlileri selamladı. Ardından ilk şarkıyla birlikte dans eden Susam ve Toprak çifti, adeta döktürdü. Çiçeği burnunda çiftten gelin de, oynarken eşinin kırık ayağına dokunmamak için yere bakarak oynadı. Uzun süre ayakta kalamayan damat, oyun esnasında ara sıra düğün masasına gelerek mola verdi, ayağını sandalyeye uzatarak dinlendirdi. Bu anlarda da gelin de Susam'ı yalnız bırakmadı. Oldukça heyecanlı oldukları gözlenen çift, Antalya Büyükşehir Belediyesi Nikah Memuru Mustafa Pilavcı'nın nikahı kıymasıyla birlikte dünya evine girdi. Genç çift, evlilik cüzdanını nikah memurunun elinden birlikte aldı. Mutluluğu gözlerinden okunan çiftten gelin, ayağa basma geleneğini de Susam'ın sağlam ayağına basarak sürdürdü.

"Evlilik heyecanı bacağıma kuvvet kattı"

Mutlu gününde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Hakan Susam, düğün gününe kadar ayağının üzerine basamadığını ve doktorların bu konuda uyarılarda bulunduğunu söyledi. Düğüne 3 gün kala alıştırmalara başladığını ifade eden Susam, "Doktor bana 'ayağının üzerine hafif bir basma ihtimalin var' deyince ben de ‘mutlu günümde azmedeceğim, bütün acılara katlanacağım ve düğün günümde oynayacağım' dedim. Bu yüzden ayağımın üzerine basmaya çalıştım ama sadece topuk kısmına basabildim. Ağrı kesicilerle düğünümde ayakta kalmaya çalışıyorum. Ayağım şu anda hala kırık. 6 ayda iyileşeceğini söylediler. Mutluluğun ve heyecanın verdiği şevkle ayakta durmaya çalışacağım. Ayağımın üzerine yük vermeyip, sol ayağımı denge için kullanacağım" dedi.

"Evlilik heyecanı bacağıma kuvvet kattı" diyerek sözlerini sürdüren Susam, "Bu mutluluk esnasında ayakların yerden kesilir diyorlar. Gerçekten de ayaklarım yerden kesildi. Ağrı kesicilerin de etkisi oldu ama bu mutluluktan dolayı ağrılarımı hissetmemeye çalıştım. Umarım o polis memuru meslekten atılır. Devletimizin bu konuda gerekli işlemleri yapacağına inanıyorum" ifadelerini kaydetti.

"Ayağa kaldırana kadar çok canımız yandı"

Yaşadığı kabus anlarını anlatan gelin Esra Toprak da, "İlk başta olayın olduğu anda çok korkmuştum. Hayatımda bu kadar acı yaşamadım. Çok zor süreçler geçirdik. Ayağa kaldırana kadar çok canımız yandı. Çoğu şeyi zor göğüslendik ama çok şükür şu an ayakta. En güzeli bizimle dans edebilecek çünkü biz ayağa kalkamayacak zannediyorduk. O kişinin de cezasız kalmayacağını düşünüyorum çünkü devletime güveniyorum. Biz çok zor zamanlar geçirdik ve çok acılar çektik. Her şeyi tek başıma yaptım ama Allah'a çok şükür şu an mutluyuz. Eşim çok zorlandı ama kalkmak için çok direndi" diye konuştu.

Suat Metin - Ferah Vanlı