Kapadokya’da dün gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışının ardından peribacaları eşsiz bir güzelliğe büründü. Kapadokya bölgesinde Uçhisar, Göreme ve Paşabağlarını karlar altında ziyaret eden turistler karlarla kaplı peribacalarını izlemenin keyfini yaşarken, anı ölümsüzleştirmek için de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Kapadokya’da yağan yoğun kar yağışının ardından bölgede kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken, kar yağışının önümüzdeki çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

(Coşkun Sağlamdin / İHA)