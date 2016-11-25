CRİ Türk FM’in Manşet programında Kamil Erdoğdu’nun sorularını yanıtlayan Doğu Perinçek, Türkiye’nin resmen olmasa bile nesnel olarak Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) içinde olduğunu söyledi.

Perinçek, “Türkiye, ekonomisiyle güvenliğiyle ŞİÖ’nün içine girmiş durumda. Ekonomisine bakalım bu sene birinci ticaret ortağı Çin, ikincisi Rusya” diye konuştu.

“Güvenliği artık ABD ve Avrupa ile korumak mümkün değil, ikisi de Türkiye’yi böleceğim diyor” diyen Perinçek şunları söyledi:

“ABD, PKK’yı açıkça destekliyor, Suriye’nin kuzeyinde kendilerinin Kürt koridoru dediği ama aslında ABD-İsrail koridoru var. Türkiye buna silahla müdahale etmek zorunda kalıyor, yani Türkiye bugün Atlantik sistemiyle silahlı çatışma içine girmiş. ŞİÖ’nün hiçbir üyesinin Türkiye’yi böleceğim, PKK’yı eğiteceğim Türkiye’nin üzerine süreceğim diye iddiası yok. Tersine Türkiye Rusya ile, Çin’le ve Orta Asya ülkeleriyle işbirliği yaparak güvenliğini sağlamaya çalışıyor.”

Enerji güvenliği açısından Türk Akımı’nın Rusya ve Orta Asya ile Türkiye’yi birbirine bağladığını ifade eden Perinçek, Türkiye’nin enerji güvenliğini sağladığı ülkeler olarak Irak, İran, Azerbaycan ve Rusya’yı sayarken “Burada da ŞİÖ’’yü görüyoruz” dedi.

Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Şanghay Beşlisi” konusunu Batı’ya karşı bir pazarlık konusu veya tehdit olarak gündeme getirdiği şeklindeki iddialara karşı çıkarak bunun nesnel gerçeklerden kaynaklandığını söyledi.

Perinçek, “Türkiye’nin bugün Asya’daki yerini alması nesnel bir olay. Dünyadaki gelişmeler, Türkiye’nin güvenlik ihtiyacı, hatta uygarlık ve demokrasi ihtiyacı ŞİÖ’yü Türkiye’ye yöneltti” diye konuştu.

Türkiye’nin Atlantik macerasının 1945 yılında başladığını ve 71 yılın sonunda gelinen noktanın Türkiye’nin borç batağında boğulması olduğunu söyleyen Perinçek, “Atlantik bize özellikle 1980’den sonra borçlanmayı dayattı. İkinci dayatması ise bölünmek” ifadesini kullandı.

Perinçek, Türkiye’nin Batı’dan gelen tehditlere karşı ancak Avrasya ile konumlanarak Batı Asya işbirliği ile cevap verecek durumda olduğu görüşünü dile getirdi.

“Türkiye'yi AB kapısına bağladılar”

Doğu Perinçek, Hıristiyan Kulübü, gelişmiş kapitalist ülkelerin kulübü olarak nitelediği AB’nin Türkiye’yi içine almayacağını savundu.

“Türkiye’yi AB kapısına bağladılar” diyen Perinçek, Helmut Schmitd’in ABD’li dostlarının "Türkiye elimizden gidiyor, Avrupa kapısına bağlayın ne Avrupa’ya girsin ne Asya’ya yönelsin" diye yazdığını anlattı.

AB’nin bir devlet olduğunu, devletler ittifakı olmadığını ifade eden Perinçek, “Başkent Brüksel olacak, yasalar Ankara’da değil Brüksel’de yapılacak. O zaman Türkiye Avrupa’nın büyük zenginlerinin ihtiyaçlarına göre yönetilir” dedi.

AB ‘ye girmenin Türkiye’nin İstiklal Savaşı ve Cumhuriyet İle kazandığı değerleri terk etmesi anlamına geleceğini savunan Perinçek, “Zaten baş düşmanları Atatürk. Avrupa Atatürk'ü de hedef aldı. Asya Türkiye’nin Atatürk devrimini tamamlama iklimidir” diye konuştu.

