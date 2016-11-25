Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Perinçek: Türkiye zaten Şangay İşbirliği Örgütü'nün içinde

Perinçek: Türkiye zaten Şangay İşbirliği Örgütü'nün içinde

Türkiye'nin resmen olmasa da nesnel olarak Şanghay İşbirliği Örgütü'nün içinde yer aldığına dikkat çeken Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, güvenliği artık ABD ve Avrupa ile korumanın mümkün olmadığını belirtti.

Perinçek: Türkiye zaten Şangay İşbirliği Örgütünün içinde

25 Kasım 2016 12:37

CRİ Türk FM’in Manşet programında Kamil Erdoğdu’nun sorularını yanıtlayan Doğu Perinçek, Türkiye’nin resmen olmasa bile nesnel olarak Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) içinde olduğunu söyledi.
Perinçek, “Türkiye, ekonomisiyle güvenliğiyle ŞİÖ’nün içine girmiş durumda. Ekonomisine bakalım bu sene birinci ticaret ortağı Çin, ikincisi Rusya” diye konuştu.

“Güvenliği artık ABD ve Avrupa ile korumak mümkün değil, ikisi de Türkiye’yi böleceğim diyor” diyen Perinçek şunları söyledi:

“ABD, PKK’yı açıkça destekliyor, Suriye’nin kuzeyinde kendilerinin Kürt koridoru dediği ama aslında ABD-İsrail koridoru var. Türkiye buna silahla müdahale etmek zorunda kalıyor, yani Türkiye bugün Atlantik sistemiyle silahlı çatışma içine girmiş. ŞİÖ’nün hiçbir üyesinin Türkiye’yi böleceğim, PKK’yı eğiteceğim Türkiye’nin üzerine süreceğim diye iddiası yok. Tersine Türkiye Rusya ile, Çin’le ve Orta Asya ülkeleriyle işbirliği yaparak güvenliğini sağlamaya çalışıyor.”

Enerji güvenliği açısından Türk Akımı’nın Rusya ve Orta Asya ile Türkiye’yi birbirine bağladığını ifade eden Perinçek, Türkiye’nin enerji güvenliğini sağladığı ülkeler olarak Irak, İran, Azerbaycan ve Rusya’yı sayarken “Burada da ŞİÖ’’yü görüyoruz” dedi.

Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Şanghay Beşlisi” konusunu Batı’ya karşı bir pazarlık konusu veya tehdit olarak gündeme getirdiği şeklindeki iddialara karşı çıkarak bunun nesnel gerçeklerden kaynaklandığını söyledi.

Perinçek, “Türkiye’nin bugün Asya’daki yerini alması nesnel bir olay. Dünyadaki gelişmeler, Türkiye’nin güvenlik ihtiyacı, hatta uygarlık ve demokrasi ihtiyacı ŞİÖ’yü Türkiye’ye yöneltti” diye konuştu.
Türkiye’nin Atlantik macerasının 1945 yılında başladığını ve 71 yılın sonunda gelinen noktanın Türkiye’nin borç batağında boğulması olduğunu söyleyen Perinçek, “Atlantik bize özellikle 1980’den sonra borçlanmayı dayattı. İkinci dayatması ise bölünmek” ifadesini kullandı.

Perinçek, Türkiye’nin Batı’dan gelen tehditlere karşı ancak Avrasya ile konumlanarak Batı Asya işbirliği ile cevap verecek durumda olduğu görüşünü dile getirdi.

“Türkiye'yi AB kapısına bağladılar”

Doğu Perinçek, Hıristiyan Kulübü, gelişmiş kapitalist ülkelerin kulübü olarak nitelediği AB’nin Türkiye’yi içine almayacağını savundu.

“Türkiye’yi AB kapısına bağladılar” diyen Perinçek, Helmut Schmitd’in ABD’li dostlarının "Türkiye elimizden gidiyor, Avrupa kapısına bağlayın ne Avrupa’ya girsin ne Asya’ya yönelsin" diye yazdığını anlattı.
AB’nin bir devlet olduğunu, devletler ittifakı olmadığını ifade eden Perinçek, “Başkent Brüksel olacak, yasalar Ankara’da değil Brüksel’de yapılacak. O zaman Türkiye Avrupa’nın büyük zenginlerinin ihtiyaçlarına göre yönetilir” dedi.

AB ‘ye girmenin Türkiye’nin İstiklal Savaşı ve Cumhuriyet İle kazandığı değerleri terk etmesi anlamına geleceğini savunan Perinçek, “Zaten baş düşmanları Atatürk. Avrupa Atatürk'ü de hedef aldı. Asya Türkiye’nin Atatürk devrimini tamamlama iklimidir” diye konuştu.
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç