Akustika Müzik Grubu tarafından Özel Erkan Okulları’nın tiyatro salonunda verilen perküsyon eğitimine, ilkokul ve ortaokul öğrencileri katıldı.

Perküsyon eğitmeni Bülent Geliç, perküsyonun, müzikte ritim yapısı kurulmak için kullanılan vurmalı çalgılara verilen isim olduğunu söyledi. Dünya müzikleri içerisinde en zengin enstrüman çeşidinin perküsyon ailesinde olduğunu belirten Geliç, hepsi birbirinden renkli, şaşırtıcı, mutluluk verici enstrümanlar olan bongo, bateri, darbuka, def, kaşık, marakas, üçgen, zil ve çanın perküsyon kapsamında sayılabileceğini ifade etti.

Zeki ve duyguları geliştiriyor

Perküsyonun birçok faydası bulunduğunun altını çizen Bülent Geliç, “Ritim, zeka ve duyguları geliştirmemize yardımcı olur. Psikolojiyi olumlu yönde etkiler. Örneğin stresi azaltır; hiperaktivite, panik atak ve birçok psikolojik rahatsızlığın tedavisinde yardımcı olur. Şiddetten uzaklaştırır. Günlük hayatın, derslerin stresinden uzaklaştırıp hayatımıza bambaşka bir renk katar. İçe dönük ve şiddete eğilimli bir birey olmaktan uzaklaştırır. Daha insancıl ve pozitif bir birey olma yolunda önemli adımlar attırır” dedi.

Perküsyonun vücuda ve beyne de olumlu etkileri olduğunu kaydeden Geliç, “Kalp atışını düzenler, konuşmamızı/kekemeliği olumlu yönde etkiler. Örneğin; kekeme insanlara metronom verdiğimizde, rahat bir şekilde şarkı söyleyebilirler” diye konuştu.

Enstrüman olmadan da yapılabilir

Müzik öğretmeni ve perküsyon eğitmeni olan Onur Sancak da, beden perküsyonu ile ilgili bilgiler verdi. Sancak, “Bu sistemde kişi, enstrümana ihtiyaç duymadan vücudunu kullanarak aktivitede bulunabilir. İnsanın kendi bedenini Perküsyon aleti olarak kullandığı bir eğitimdir. Vücudundan ve bulunduğu ortamdaki günlük malzemelerden veya araç gereçlerden çıkardığı seslerle birlikte kişinin dansı kurgulamasıdır. Diğer branşlardan farklı olarak hareket odaklanması üzerine bir gelişim sürecini kapsar” dedi.

Dikkat artışı sağlıyor

Onur Sancak, beden perküsyonunun faydalarını da şöyle sıraladı:

“Takım çalışması becerileri, beden ve zihin koordinasyonu ve odaklanma-dikkat artışı, refleks ve beden hâkimiyeti, ritim duygusunu geliştirme, zihinsel koordinasyon, görsel ve işitsel hafızanın aktif kullanılması, duyu organlarının aktif koordinasyonu ve topluluk uyumu.”

Akustika Müzik Grubu üyeleri, öğrencilere perküsyonu anlattıktan sonra darbuka ve bateri ile örnekler sergiledi. Grup, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik perküsyon eğitiminin yanı sıra anaokulu öğrencilerine de müzik dinletisi sundu.